Vatandaşlar isyan etti! Kuşadası'nda kanalizasyon suyu gözleri önünde denize boşaltıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Karaova Mahallesindeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde lağım suları yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karışarak Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Denizin kıyısını aniden koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Tatil yapmak isteyen vatandaşlar oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyalarını toparlayarak bölgeden uzaklaştı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu da alana giderek incelemede bulundu.

SEBEBİ NÜFUS YOĞUNLUĞUNA BAĞLANDI

Konuya ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası Sahil Siteleri bölümünde olayın yaşandığına dikkat çekilerek “Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.