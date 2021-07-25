Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!Şehit Emrah Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Evli mi?Şehit Fatih Güney kimdir, nereli ve kaç yaşında? Evli mi?İzmir metro inşaatında feci kaza! Bir otomobil metrelerce yükseklikten uçtu: 1 ölü, 1 yaralıBakan Akar "Asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"Vatandaşlar isyan etti! Kuşadası'nda kanalizasyon suyu gözleri önünde denize boşaltıldı!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Temmuz 2021 Pazar | Oğlak burcu, Bu aralar sözleriniz yanlış anlaşılmalara neden olabilir, dikkatli olmakta fayda varVaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!SON DAKİKA! Tel Rıfat'ta Türk askeri konvoyuna saldırı: Şehit ve yaralılarımız var iddiası! TSK PKK/YPG mevkiilerini vuruyor!Kim Milyoner Olmak İster İş onu başarabilecek olana kaldı anlamına gelen deyim hangisidir?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Vatandaşlar isyan etti! Kuşadası'nda kanalizasyon suyu gözleri önünde denize boşaltıldı!

Vatandaşlar isyan etti! Kuşadası'nda kanalizasyon suyu gözleri önünde denize boşaltıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatilcilerin gözü önünde lağım suyu denize boşaltıldı. Bunun üzerine sahilde bulunan halk CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Karaova Mahallesindeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde lağım suları yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karışarak Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Denizin kıyısını aniden koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Tatil yapmak isteyen vatandaşlar oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyalarını toparlayarak bölgeden uzaklaştı. 

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu da alana giderek incelemede bulundu.

Vatandaşlar isyan etti! Kuşadası'nda kanalizasyon suyu gözleri önünde denize boşaltıldı!

SEBEBİ NÜFUS YOĞUNLUĞUNA BAĞLANDI

Konuya ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası Sahil Siteleri bölümünde olayın yaşandığına dikkat çekilerek “Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar isyan etti! Kuşadası'nda kanalizasyon suyu gözleri önünde denize boşaltıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT