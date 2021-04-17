Vatandaşlar isyanda: Bunlar da koronavirüs vurguncuları! Sakın ödeme yapmayın...

Son günlerde 65 binlere yaklaşan koronavirüs vakaları Türkiye'deki hastaneleri zora sokarken, bir yandan da özel hastanelerin Kovid-19 hastalarını yüksek tedavi ücretleriyle kabul ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren kullanıcılar özel hastanelerin, hastaları ‘en az 4 gün yatış’ şartıyla gecelik 4 bin TL gibi yüksek tedavi ücretleri ile kabul ettiğini söyledi.

Bir hasta yakını, “Bir özel hastane, hastamızı en az 4 gece yatıracaklarını söyleyip 18 bin TL’lik ücreti peşin istedi” dedi.

Birçok hasta ve hasta yakını yaşadığı benzer olayları anlatıp isyan ederken yine bir bir hasta yakını, “Oksijeni çok düşen ve nefes almakta zorlanan hastamız için bir özel hastaneyi aradığımda numaramızı istediler. Daha sonra bize geri dönüş sağlayacaklarını belirttiler.

Aradıklarında bir hastane çalışanı 18 bin TL peşin olarak aldıklarını ve hastanın 4 gece yatması gerektiğini belirtti. Uzun uğraşlar sonucu devlet hastanelerinde yer bulabildik ve hastamızı yatırdık.” diyerek başından geçen olayı anlattı.

HİÇBİR ÖDEME TALEP ETME HAKLARI YOK

Hürriyet gazetesinden Buse Özel'in haberine göre, bu durumda denetleme mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini söyleyen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, şunları kaydetti;

“Buna dair çok şey duyuyoruz ancak denetleme mekanizması çalıştırılmalı. Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre normalde belirlenen fiyatın 2 katına kadar özel hastanelerin ek ödeme alma hakkı var. Ancak bu COVID-19 için geçerli değil.

Tebliğde (SUT) COVID-19 ilave ücret alınmayacak hastalıklar listesine alındı. Bu nedenle SGK anlaşmalı özel hastanelerin hiçbir ilave ücret almaması gerekiyor. Beraberinde de pandemi paketi tanımlandı.

Özel hastaneler COVID-19 hastalarını yatırdıkları an SGK’dan bir tedavi ücreti alıyor. Şu anda insanlar çaresiz. COVID-19 için vatandaşlardan hiçbir ödeme talep edilmemesi gerekiyor.”