Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Maske dağıtımı 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençleri kapsamıyor.

PTT'nin online alışveriş sistemi "ePttAVM" üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda "ePttAVM" üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Aile üyeleri için de maske temin edilebilecek"

Açıklamada, "Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz" denildi.

PTT maske temini hakkında şu açıklamayı yaptı

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Ücretsiz maske temini nasıl yapılacak?

PTT'nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol aktarıldı. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekiyor. Vatandaşların her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilgileriniz doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir."

Kaynak: İHA