Vatandaşlar Ortaköy’ü çok sevdi

Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı piknikçilerin uğrak noktası haline geldi. Güneşli havayı fırsat bilip burada piknik yapan ailelerle buluşan Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, böylesine güzel bir alanı şehre kazandıran Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesinin en güzel ve sevilen projelerinden biri olan Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı doğaseverlerin gözde mekanı oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi haftasonu güzel havayı fırsat bilerek Ortaköy Mesire Alanında piknik yapan ailelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Vatandaşlar Ortaköy Mesire Alanını çok beğenirken; projede emeği olan herkese teşekkür etti.

Başkan Çerçi piknikçileri ziyaret etti

Projeden duyulan memnuniyetin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşların da destek ve teveccühüyle kente yeni mesire alanları kazandıracaklarını müjdeledi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Ortaköy'de güzel bir mesire alanı yaptık. Her türlü sosyal ihtiyaçlar bu alanda düşünüldü. Piknik alanları, spor alanları, kapalı mekanlar, satış büfeleri ile çok güzel bir alana kavuşan Ortaköy Mesire Alanımızı daha da geliştireceğiz. Alanda eksik olan yerleri de tamamlayacağız. Şuanda binlerce vatandaşımız var. Kimisi piknik, kimisi spor kimisi ise Yunuspark'ta aileleriyle bir araya gelmiş. Bütün vatandaşlarımızı bu alana davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA