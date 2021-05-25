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  3. Vatandaşlar Süleyman Soylu'ya destek için Habertürk önünde toplandı

Vatandaşlar Süleyman Soylu'ya destek için Habertürk önünde toplandı

Hakkında çıkan iddialara yanıt vermek için Habertürk yayınına çıkan Süleyman Soylu, vatandaşlar tarafından karşılandı. Soylu taraftarı vatandaşlar Habertürk binası önünde toplanarak tezahüratlarda bulundu.

Vatandaşlar Süleyman Soylu'ya destek için Habertürk önünde toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmak üzere Habertürk'te yayına çıktı. Çıkışta bina önünde toplanan bir grup, Soylu lehine tezahürat yaptı.

VATANDAŞLAR SOYLU'YA DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çete lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara yönelik soruları cevapladı. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Soylu "İstifa etmeyeceğim" açıklamasında bulundu. Program sırasında Merdan Yanardağ, Soylu'ya "Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?" sorusunu yöneltti.  Soylu, Yanardağ'a kendisini yalnız hissetmediğini ve bunu herkesin göreceğini belirtti. 

Programın sonlanmasının ardından kalabalık bir grup Habertürk  binası önünde toplandı. "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" diye tezahürat yapan grubu selamlayan Soylu, "Allah bizi utandırmasın" deyip aracına bindi. 

 

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