Vatandaşlar tam kapanma öncesi Karadeniz’e akın ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında yarın saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma öncesi vatandaşlar memleketlerine dönmeye başladı. Bu süreyi bulundukları şehirlerden farklı noktalarda geçirmek isteyen vatandaşların bazıları yolcu taşıma araçlarıyla bazıları ise özel araçlarıyla yola çıktı.

Yasaklar öncesinde adeta Karadeniz'e akın eden sürücüler, Fatsa'da trafiğe takıldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba harcadı.

Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirmek için yollara çıktıklarını kaydeden vatandaşlar da en kısa süreçte normale dönmeyi beklediklerini kaydetti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI