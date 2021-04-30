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  3. Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Gaziantep'te, vatandaşlar 418 saatlik tam kapanmanın ilk gününde cuma namazını evlerine yakın camilerin avlusunda ve bahçe kısmında kıldı.

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan 418 saatlik tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar cuma namazı için evlerinin yakınlarındaki camilere gitti. Sosyal mesafe kuralına göre oluşan saflar caminin dışında avlu ve caminin yanında bulunan parka kadar uzadı. Okunan ezan ile namazını kılan vatandaşlar daha sonra evlerine giderek kapanma kuralına uydu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

Vatandaşlar tam kapanmanın ilk cuma namazını park ve cami avlusunda kıldı

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