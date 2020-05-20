Vatandaşlar tarafından fark edildi! Sahilde erkek cesedi bulundu

Olay akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşandı.

Fatih Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri arkasındaki sahil kısmından geçen vatandaşlar denizin içinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü.

ŞAHISIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumu hemen polis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine deniz polisi gelerek çalışma başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılması sonrasında, yapılan incelemelerde daha önce kayıp ilanı verilen Ahmet A. (53) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şahsın ailesi birkaç hafta önce polis ekiplerine Ahmet A.'nın kayıp olduğunu bulunması için yardım istendiği öğrenildi.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından, şahsın kesin ölümü sebebi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.