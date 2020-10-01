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Vatandaşlara kötü haber: Elektriğe zam geldi

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 oranında zam geldi.

Vatandaşlara kötü haber: Elektriğe zam geldi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 Sayılı Kararları yayımlandı. Söz konusu karara göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 oranında zam geldi. Yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

ENERJİ ŞİRKETLERİ

Resmi gazetede yayınlanan EPDK kararına göre, EÜAŞ tarafından 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 15,4894 kuruş olacak.

GENEL AYDINLATMA

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 29 kuruş olarak uygulanacak.

Öte yandan, bu yılın ekim dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi. Kurul kararına göre, bu yıl için öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına ortalama 104 lira 4 kuruş oldu.

Vatandaşlara kötü haber: Elektriğe zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör


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