Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde çöken binaların sorumluları için başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.