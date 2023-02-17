Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde çöken Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde çöken binaların sorumluları için başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı

TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı

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