Vatandaşlara müjde! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok

BOTAŞ'ın sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatlarında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yapıldığını açıklamasının ardından vatandaşlara bir müjdeli haber daha geldi. Bu doğrultuda elektrik fiyatlarına 3 ay boyunca zam yapılmayacak.

Doğal gaza yapılan indirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

BAKAN DÖNMEZ BOTAŞ'IN KARARINI DUYURDU

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.