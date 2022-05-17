Vatandaşlara soruldu! Suriyelilerin geri dönüşünü destekler misiniz? Anketten çıkan sonuçlar çok net! Yüzde 70.9'u...

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu vatandaşların ve siyasilerin bir numaralı gündem maddesi olurken Asal Araştırma ve Danışmanlık bu durumu vatandaşlara sordu. Şirketin, 5-8 Mayıs tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 400 kişi ile yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2022 Araştırması'nda çarpıcı sonuçlar elde edildi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR

"Hükümet tarafından Suriyeli mülteciler için başlatılacak gönüllü geri dönüş projesini destekler misiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların verdikleri yanıtlar şöyle:

Desteklerim: Yüzde 49.5

Kısman Desteklerim: Yüzde 21.4

Desteklemem: Yüzde 9.1

Fikrim Yok: Yüzde 20.0

VATANDAŞLAR SURİYELİLERİN DÖNMESİNİ İSTİYOR

Ankete göre vatandaşların yüzde 70.9'u Suriyelilerin dönmeleri konusunda yapılacak çalışmalarını desteklediğini ifade etti.

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