Vatandaşlara soruldu: "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" Ankete katılanların çoğu aynı görüşte!

ASAL Araştırmanın 2022 Türkiye Siyasi Gündem Mayıs ayı araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde 5-8 Mayıs tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 400 kişi ile yapılan ankete katılanlara," Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

SIĞINMACILARIN DURUMU ÜÇÜNCÜ PLANDA KALDI

Vatandaşların yüzde 73.7'si ekonomi ve işsizliği sorun olarak görürken son günlerin en çok konuşulan sığınmacıların durumu, bu iki konunun arkasında kaldı.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI NEDİR?

İşte ankete katılanlara göre Türkiye'nin en önemli sorunları...

Ekonomi: Yüzde 67.2

İşsizlik: Yüzde 6.5

Eğitim: Yüzde 5.4

Adalet: Yüzde 4.2

Terör: Yüzde 2.9

Sığınmacılar: Yüzde 2.5

Demokrasi: Yüzde 2.0

Kürt sorunu: Yüzde 1,1

Kovid-19: 1.0

Diğer: Yüzde 7.2