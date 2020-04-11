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  3. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kilis Valiliği tarafından kent merkezinde Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlara polisler tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kilis ve ilçelerinde vatandaşlara, ücretsiz maske dağıtıldı.

Kilis Valiliği tarafından kent merkezinde Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlara polisler tarafından ücretsiz maske dağıtıldı. Görevliler, Vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, maske dağıtımı gerçekleştirdiler.

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: İHA




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