Vatandaşlardan düşük voltaj tepkisi

Ortaca'nın Güzelyurt Mahallesinde bir yıldır voltaj düşüklüğü sorunu yaşadıklarını ileri süren vatandaşlar yetkililerden yardım talep etti.

Softalar sokaktaki trafodan yerleşim yerlerine aktarılan elektriğin voltajının düşük olduğunu öne süren Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ısınma güçlüğü çektiklerini kaydetti.

Vatandaşlar, mahalledeki iki sokakta voltaj düşüklüğü sorunu olduğunu elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdiklerini dile getirdi.

Sokağa gelen enerjinin düşük olması sebebiyle evindeki çok sayıda elektronik eşyanın kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Turhan Girgin; "Bir sene önce kuruma dilekçe ile başvurduk. Bize bütçemiz yok. 2018 yılının sonuna kadar yapacağız dediler. Ama 2019'a girdik elektrik yok. Jeneratörler ile hayvanlarımıza bakıyoruz, evimizde oturuyoruz. Mağduruz. Evimizde birçok elektronik aletimiz yandı. Bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi çalıştıramıyoruz. Dinamolarımız çalışmıyor. Elektrik yok burada." diye konuştu.

Hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Girgin; "İneklerimizi dinamo ile sulamamız gerekiyor. Dinamo çalıştırmak zorundayız, çalışmıyor. Soğutma çalışmıyor, sütlerimiz bozuluyor. Bu konuda mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Elektrik hizmetinden yararlanamıyorum ama 3 ayrı abonem var fatura geliyor, onu ödüyorum. Mecburen jeneratör kullanıyoruz o ayrı masraf. Elektrik sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Cihazlarımız çalışsın istiyoruz." dedi.

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olduklarını ifade eden Sadike Girgin ise şunları söyledi; "Bulaşık makinem yandı, tamir ettirdik ama tekrar bozulacak diye çalıştıramıyorum. Evin içinde bir lambayı yakmadan önce başka açık lamba varsa onu kapatıyoruz. Bir gün gece ikide gürültü sesi ile uyandık. Bulaşık makinesinin alev aldığını gördük. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede."

Elektrik dağıtım şirketinden edinilen bilgide söz konusu projenin 2019 yatırımları arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA