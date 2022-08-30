İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!

Zeytinburnu Davutpaşa Caddesi'nde sağlam beton kaldırımların İBB'ye ait ekipler tarafında sökülerek tekrardan yapılmasına çevrede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi

Rukiye Karapunar
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İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Davutpaşa Caddesi'ndeki kaldırımların kırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yeni yapılan kaldırımların daraldığını ifade eden vatandaşlar yapılan işlemin ne amaçla yapıldığını anlamadığını dile getirdi.

İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!

"SAĞLAM BETONLARI KIRDILAR"

Yeni yapılan betonların ne amaçla yapıldığını bilmediğini söyleyen vatandaş Cemil Çetin, "Sağlam betonları kırıyorlar. Altında demir olanlar görüyorsunuz. Demir olmayan beton atıyorlar. Biz de anlam veremedik yani bu neyin nesi? Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz. Şu betona bakın? Betonları kırıyorlar, çakılın üzerine beton döküyorlar. Sağlam betonları kırdılar, demir var. Onların da bir bilgisi yok. Ne olduğunu onlar da bilmiyor. İşçilerin üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arması var. Canım betonu kırdılar, perişan ettiler buraları. Bu betonu kırmaya insanın vicdanı el vermez" dedi.

İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!

KABLO DÖŞENECEĞİ SÖYLENDİ AMA DÖŞENMEDİ

Düzenleme yapılan çevrede yaşayan Mehmet Akçakoca "Sağlam betonu kırdılar. Gördüğümüz kadarıyla aynı betonu döküyorlar. 1-2 işçi arkadaşa sorduğumda buraya kablo döşeyeceğiz dediler. Kabloyu da göremedik. Dökülen betonun içinde kablo göremedik. Bizim gördüğümüz bu. 4-5 yıl önce yaptılar burayı. İş makinesi geldi burayı kıramadı" şeklinde konuşarak sitem etti.

İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB ekipleri sağlam kaldırımı söküp tekrardan yaptı! Vatandaştan tepki gecikmedi!

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