SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'na sert sözler!Tuzla Belediyesi'nden Ramazan'da yolda olanlara iftar sürprizi!KOM ekiplerinden baskın! Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildiİnönü Üniversitesi'nin yeni yola kavuşmasına az kaldıVatandaşlardan İBB’ye tepki! Hayvanseverler ayaklandıİzmir'de iftara trafikte yakalananlara kumanya dağıtımı gerçekleştirildiKırklareli’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediİzmir'de gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındıEski Başbakan Yıldırım Akbulut kimdir? Nereli? Yıldırım Akbulut kaç yaşında ve neden öldü?Bir anlık dalgınlık 3 bileziğe mal oldu! Kuyumcuya müşteri gibi gelip bilezikleri çaldı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Vatandaşlardan İBB’ye tepki! Hayvanseverler ayaklandı

Vatandaşlardan İBB’ye tepki! Hayvanseverler ayaklandı

Sarıyer'de korkunç bir iddia ortaya atıldı. Sokak hayvanlarına zehirli yem verildiğini ve toplatıldıklarını iddia eden hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlardan İBB’ye tepki! Hayvanseverler ayaklandı

Sarıyer'de sokak hayvanlarına zehirli yem verildiğini ve toplatıldıklarını iddia eden hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hayvanseverler, Sarıyer'de belirli aralıklarla sokak hayvanlarına yiyecek desteği sağlıyor. Bu kapsamda hayvanseverler, hayvanları beslemek için gittikleri noktalarda sokak hayvanlarına zehirli yem verildiği ve toplandığını iddia etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi'ne tepki gösteren hayvanseverler, alandaki İBB Veteriner Hizmetleri'ne ait aracın hayvan alıp almadığını kontrol etmek istedi. Araç içerisinde sokak hayvanlarını gördüklerini ifade eden hayvanseverler, duruma tepki gösterdi.

"SOKAK HAYVANLARINI VİCDANSIZCA TOPLUYORLAR"

Sokak hayvanlarıyla ilgili konuşan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Hayvanları sevmek merhamet ister. Sarıyer Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sokak hayvanlarımızı vicdansızca nasıl topladıklarını gördük. Onlarca arkadaşımızla beraber burada sokak hayvanlarımızı beslemek üzere bir araya geldik. Ama maalesef araçlar içerisine iğnelerle vahşice toplanarak koyulan hayvanları arkadaşlarımızın girişimiyle serbest bıraktık. Bu hayvanlara yapılan eziyeti gördük. Sarıyer Belediyesi, İBB, Ekrem İmamoğlu hayvanlarımızdan elini çek, biz onları beslemesini biliriz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT