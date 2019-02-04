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  3. Vatandaşların bulduğu yaralı sansar tedavi altına alındı

Vatandaşların bulduğu yaralı sansar tedavi altına alındı

Bursa'da vatandaşlarca sokakta yaralı halde bulunan sansar, barınakta tedavi altına alındı

Vatandaşların bulduğu yaralı sansar tedavi altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar tedavi altına alındı.

Ali Kurt ve Sinan Kocabey sokakta yaralı halde buldukları sansarı İnegöl Belediyesi'ne götürdü.

Belediye görevlileri tarafından Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi personeline teslim edilen sansar tedavi altına aldındı.

Kaynak: AA

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