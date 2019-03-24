"Vatandaşların devlete olan güveninde bir artma olduğu görülüyor"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Vatandaşların devlete olan güveninde bir yükselme, bir artma olduğu görülüyor. Milletin devlete güvenmesi, milletle devletin bütünleşmesi anlamına geliyor. Bunu sağlamak için Cumhurbaşkanımız mücadele ediyor." dedi.

Hayrabolu ilçesinde esnafı ziyaret eden Şentop, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti ve çay içti. Vatandaşlar Şentop'a yoğun ilgi gösterdi.

Şentop, daha sonra Trakya Birlik Genel Müdürlüğünce ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bir hayli yol katettiğini söyledi.

Birçok ülkenin Türkiye'yi örnek gösterdiğini belirten Şentop, "Yurt dışı ziyaretlerimizde herkes Cumhurbaşkanımıza selam göndermek için sıraya geçiyor ve fotoğraf çektiriyorlar. Türkiye'nin başka ülkeler gözündeki gücü, iktidarı bu bakımda yurt dışında her yönde görülüyor, izleniyor." dedi.

Türkiye'de devlet ve millet bütünleşmesinin sağlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Millet devletine güvenir hale geldi. Bunu her alanda görüyoruz. Devletimiz öncülük ettiği kurumlar var Kızılay, Yeşilay, Türk Hava Kurumu gibi. Eskiden milletle itiş kakış yaşardı bu kurumlar. Soyutlanmış bir durumda elit bir tabakanın elindeydi. Şimdi öyle değil Kızılay dünyanın bir numaralı yardım kuruluşu haline geldi. Yeşilay etkin hale geldi. Türk Hava Kurumu aynı şekilde...

Öbür taraftan vergide primlerdeki ödemelere bakıyoruz. Bunların çok büyük ölçüde oransal alarak arttığını görüyoruz. Vatandaşların devlete olan güveninde bir yükselme, bir artma olduğu görülüyor. Milletin devlete güvenmesi, milletle devletin bütünleşmesi anlamına geliyor. Bunu sağlamak için Cumhurbaşkanımız mücadele ediyor."

- "17 yıllık mücadelenin özü budu"

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye karşı vatandaşları meydanlara, sokaklara davet ettiğini ifade etti.

Vatandaşların sokaklarda tanklara, silahlara karşı durduğunu aktaran Şentop, "Daha önce de Türkiye'de darbeler oldu, müdahaleler oldu. Kimse milleti sokağa çağırmaya cesaret edemedi. Çağırsalar insanların gelmeyeceklerini biliyorlardı. Niye? Milleti sokağa çağıran bir insanın kendisi önce sokağa çıkabilmeli. Herkes bunu biliyordu ki Tayyip Erdoğan 'Haydi sokaklara inin' dediğinde, önce kendisi sokaklara, meydanlara çıkacak. Nitekim öyle oldu." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'ten kalkan uçakla kavganın ortasına indiğini dile getiren Şentop, "Şiirde olduğu gibi yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Önce sen yürüyeceksin, Önce yürümeyen, millete bugün 'Biz müsait olursak' geliriz diyenler, milleti arkasından yürütemez. İşte 17 yıllık mücadelenin özü budur." dedi.

Konuşmasının ardından Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Şentop'a hediye takdim etti.

Toplantıya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, Cumhur İttifakı Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Osman İnan ve Trakya Birlik yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bu arada, TBMM Başkanı Şentop, Hayrabolu'dan ayrılırken Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yüzlerce kişinin meydanda toplandığı haberi üzerine geri dönerek, davete icabet etti. Kalabalığa kısa bir konuşma yapan Şentop, daha sonra ilçeden ayrıldı.







Kaynak: AA