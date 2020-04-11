Vatikan Başbakanı Parolin ile Büyükelçi Göktaş telefonda görüştü

VATİKAN (AA) - Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Pietro Parolin ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Paskalya arifesi öncesinde telefonda görüşme yaptı.



Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya yortusu öncesinde gerçekleşen görüşmede, tebrikleşmenin yanı sıra ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelere değindiği öğrenildi.



Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardinal Parolin, bugünkü telefon görüşmemizde Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak Türkiye'deki durumu da sordu. Kendisine, Türkiye'de önlemlerin zamanında alındığını, şu an için ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını anlattım. O da kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandeminin bir an önce atlatılmasını temenni ettiklerini belirtti." dedi.

Koranavirüs salgınının halen bir tehdit olduğu bu sürecin tüm dinlerde ibadet ve ritüellere de yansıması olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Örneğin Vatikan'daki Paskalya ayinleri, bu yıl halkın katılımı olmaksızın yapılacak. Merasimler, büyükelçilere ve diplomatlara da kapalı. Papa'nın ayin ve dua ritüelleri de yine video konferans yöntemiyle yayınlanacak." diye konuştu.



Lütfullah Göktaş, görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda, Kardinal Parolin'in kendisini telefonla aradığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Görüşmemizde tebrikleştik, ayrıca koronavirüs salgınına dair düşüncelerimizi ifade ettik. Kardinal Parolin'in de belirttiği üzere Kovid-19 salgını, insanoğlunun acziyetini ve savunmasızlığını bizlere bir kez daha gösterdi. Bu küresel sınama, halklar ve devletler arasında dayanışmanın ne denli önemli olduğu hususunda bizleri daha da bilinçlendirdi. Bunun üstesinden ancak iş birliğiyle ve beraberce gelebiliriz."



Kaynak: AA