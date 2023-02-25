Vato Arveladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vato Arveladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vato Arveladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vato Arveladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vato Arveladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vato Arveladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vato Arveladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vato Arveladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vato Arveladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vato Arveladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vato Arveladze 4 Mart 1998 tarihinde Homburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვატო არველაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vato Arveladze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vato Arveladze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vato Arveladze'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vato Arveladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vato Arveladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Vato Arveladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vato Arveladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

23 Temmuz 2015 yılında FC Locomotive

1 Temmuz 2018 yılında Korona Kielce

31 Mayıs 2020 yılında FC Locomotive

2 Eylül 2020 yılında Karagümrük

6 Ağustos 2022 yılında Neftçi Baku

Vato Arveladze kimdir

Vato Arveladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vato Arveladze şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Vato Arveladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 27 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vato Arveladze nereli

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