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Vatsaat ne demek, TDK'ya göre Vatsaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vatsaat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vatsaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vatsaat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vatsaat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vatsaat ne demek, TDK'ya göre Vatsaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vatsaat ne demek? Vatsaat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vatsaat kelimesi. Peki vatsaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vatsaat nedir, vatsaat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Vatsaat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Vatsaat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

VATSAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vatsaat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vatsaat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gücü bir vat olan bir makinenin bir saatte yapacağı iş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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