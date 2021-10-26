Vatvat ne demek, TDK'ya göre Vatvat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vatvat ne demek? Vatvat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vatvat kelimesi. Peki vatvat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vatvat nedir, vatvat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VATVAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vatvat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vatvat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vatvat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağ kırlangıcı

- Yarasa

