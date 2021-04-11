VAV TV kimin? VAV TV yayın akışı, frekans bilgisi 2021

Televizyon ekranlarında bir yeni kanal daha yayın hayatına başlıyor. VAV TV farklı içerikleriyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanalın ilk yayını 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ekranlarda verilecek. Peki VAV TV kimin? İşte sorunun yanıtı ve VAV TV yayın akışı, frekans bilgisi 2021...

VAV TV KİMİN?

VAV TV Ramazan ayının ilk günü yayın hayatına adım atacak. Turkuvaz Medya Grubu tarafından kurulan kanalda islam kültür ve medeniyeti anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konular işlenecek.

VAV TV YAYIN AKIŞI, FREKANS BİLGİSİ 2021

VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" açıklamasında bulundu.

Kanal 24 saat yayın yapacak ve Kur'an, dini sohbet, fikir, kültür-sanat, belgesel gibi programları sunacak.

VAV TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz

Polirizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: (Symbol Rate): 11.666 Mbaund

FEC: 3/4

NİHAT HATİPOĞLU DA VAV TV'DE

VAV TV kanalında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da program sunacak.