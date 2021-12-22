VaVa Cars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle |Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için VaVa Cars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle |Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde..
Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için VaVa Cars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle |Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
VAVA CARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Çağlar Uyarcan yapıyor.
VAVA CARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE CANLI İZLE
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki maç BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11
FATİH KARAGÜMRÜK
2. EMILIANO VIVIANO
26. VEGAR EGGEN HEDENSTAD
86. BURAK BEKAROĞLU
87. ERVIN ZUKANOVIC
88. CANER ERKİN
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
77. ADNAN UĞUR
91. ANDREA BERTOLACCI
92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH
7. AHMED MUSA
72. ALEKSANDAR PESIC
Yedekler
21. UTKU YUVAKURAN
29. JURE BALKOVEC
25. DERRICK LUCKASSEN
8. ERHUN AKSEL ÖZTÜMER
10. JAKUP JİMMY DURMAZ
9. EMRE MOR
14. EFE TATLI
93. YANNIS ROMARIC SALIBUR
16. FABIO BORINI
30. SALİH DURSUN
Teknik Sorumlu
Volkan DEMİREL
FENERBAHÇE İLK 11'İ
35. BERKE ÖZER
3. MINJAE KIM
5. JOSE ERNESTO SOSA
8. MERT HAKAN YANDAŞ
10. MESUT ÖZİL
13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA
14. DIMITRIOS PELKAS
17. İRFAN CAN KAHVECİ
30. NAZIM SANGARE
37. FILIP NOVAK
41. ATTILA ARPAD SZALAI
Yedekler
54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
4. SERDAR AZİZ
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
19. SERDAR DURSUN
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
26. MİHA ZAJC
27. MIGUEL CRESPO DA SILVA
77. BURAK KAPACAK
Teknik Sorumlu
Zeki Murat Göle