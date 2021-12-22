Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için VaVa Cars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe canlı izle |Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

VAVA CARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Çağlar Uyarcan yapıyor.

VAVA CARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında VaVa Cars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki maç BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

FATİH KARAGÜMRÜK

2. EMILIANO VIVIANO

26. VEGAR EGGEN HEDENSTAD

86. BURAK BEKAROĞLU

87. ERVIN ZUKANOVIC

88. CANER ERKİN

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

77. ADNAN UĞUR

91. ANDREA BERTOLACCI

92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH

7. AHMED MUSA

72. ALEKSANDAR PESIC

Yedekler

21. UTKU YUVAKURAN

29. JURE BALKOVEC

25. DERRICK LUCKASSEN

8. ERHUN AKSEL ÖZTÜMER

10. JAKUP JİMMY DURMAZ

9. EMRE MOR

14. EFE TATLI

93. YANNIS ROMARIC SALIBUR

16. FABIO BORINI

30. SALİH DURSUN

Teknik Sorumlu

Volkan DEMİREL

FENERBAHÇE İLK 11'İ

35. BERKE ÖZER

3. MINJAE KIM

5. JOSE ERNESTO SOSA

8. MERT HAKAN YANDAŞ

10. MESUT ÖZİL

13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA

14. DIMITRIOS PELKAS

17. İRFAN CAN KAHVECİ

30. NAZIM SANGARE

37. FILIP NOVAK

41. ATTILA ARPAD SZALAI

Yedekler

54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

4. SERDAR AZİZ

9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN

19. SERDAR DURSUN

20. LUIZ GUSTAVO DIAS

21. BRIGHT OSAYI SAMUEL

23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

26. MİHA ZAJC

27. MIGUEL CRESPO DA SILVA

77. BURAK KAPACAK

Teknik Sorumlu

Zeki Murat Göle