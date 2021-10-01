Vavacars Fatih Karagümrük 3 - 1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i ağırladı. Maç ev sahibi takımın 3-1 galibiyeti ile sona erdi.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maç, Fatih Karagümrük'ün 3-1 galibiyeti ile sona erdi.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 30. dakikalarda Andre Bertolacci ve 37'de Jure Balkovec kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 84. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 14 puana yükseldi. Başakşehir ise 6 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, Altay deplasmanında sahneye çıkacak. Başakşehir ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.