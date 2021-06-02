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Vay Halime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Vay Halime filmi nerede çekildi?

Bu akşam FOX TV kanalında izleyiciyle buluşacak olan film Vay Halime merak konusu oldu. Vay Halime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Vay Halime filmi nerede çekildi? soruları merak ediliyor. Vay Halime filmi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Vay Halime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Vay Halime filmi nerede çekildi?

Bu akşam TV'de ilk kez FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Vay Halime filmi merak edilmeye başlandı. Biz de, Vay Halime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Vay Halime filmi nerede çekildi? sorularının yanıtını haberimizde verdik. İşte detaylar...

VAY HALİME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tefeciden aldığı yüklü miktar borç yüzünden, müzisyenlik, figüranlık, bulaşıkçılık, garsonluk gibi türlü işlerde gece gündüz ve uykusuz kalarak çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyince doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır. Kaçarken saklandığı kamyonda uyuyakalan Murat sabah gözünü Muğla’nın bir köyünde açar. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor sanınca Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler yüzünden burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak bu planı bir tek şey bozar. O da köylü güzeli Halime’dir. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir yandan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler.

Vay Halime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Vay Halime filmi nerede çekildi?

OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda:

Hüsnü Şenlendirici,

Sera Tokdemir,

Sinan Bengier,

Canan Karanlık,

Mustafa Şen ve Volkan Baş’ın yer alıyor.

Vay Halime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Vay Halime filmi nerede çekildi?

VAY HALİME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vay Halime filminin çekimleri Muğla'da yapıldı.

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