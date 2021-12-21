VAYYY BE! BİRİLERİNİN BATTI DİYE ZIRVALADIKLARI MEMLEKETTE

1 Milyar dolar birkaç saatte bozdurulmuş. Dış güçler bu topraklarda her zaman vardı ve var olmaya devam edecekler. Fakat mesele sadece dış güçler değil, temel mesele iç güçlerdeki açlık! Gözümüz aç, nefsimiz aç, ruhumuz aç. Emeksiz kolay paraya açız. Üretmek; emek, akıl, çalışkanlık gerektiriyor ki, o da bize çok uzaklaştı. Tepeden tırnağa nefs olduk. KAVMİME DİYORUM Kİ; EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN! DİN KARDEŞLERİME DİYORUM Kİ; FE EYNE TEZHEBUN?

Siz şimdi alınan kararları değersizleştirmek için muhalefetin uyduracağı manipülatif yalanlara kulaklarınızı hazırlayın! Ahanda buradan söylüyorum, hırslarından dolayı her haltı işletebilirler...Bana bu gece de uyku yok! Ama dolarım olduğu için değil! Biraz naz, biraz niyaz, dolarzedelere türkü söyleyeceğim avaz avaz...

Çok kötüyüm yaaaa!!! Bir de şu evindeki, dükkanındaki kiracıdan kurtulup, daha yüksek kiraya verme hayali kuranlar var ya! İşte sıra onlarda. Mazlum durumuna düşürdüğünüz her kiracınız için Allah belanızı versin!!! Arabasını, evini satıp dolar alanlar, hükümet yalan söylüyor, sakın inanıp da dolarınızı elden çıkarmayın! Biraz daha bekleyin! İyice netleşsin. Sonra kafanıza sıkarsınız.

Elimde değil arkadaş söz konusu devlet ve gariban millet olunca çok zalim olabiliyorum... Allah beni affetsin.