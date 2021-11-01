Vazelin ne demek, TDK'ya göre Vazelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vazelin ne demek? Vazelin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vazelin kelimesi. Peki vazelin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vazelin nedir, vazelin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VAZELİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vazelin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vazelin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vazelin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ham petrolden çıkarılan, merhem ve kremlerde kullanılan ve 31 °C'de eriyen bir tür mineral yağ

