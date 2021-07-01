324 milyon TL'lik piyasa değerine sahip olan VBT Yazılıım, Sermaye Piyasası'na yaptığı halka arz başvurusunun kabulü ile birlikte 5 - 6 Temmuz tarihlerinde talep toplayacağını duyurdu. Bunun üzerine geniş çaplı araştırmaya geçen yatırımcılar, VBT Yazılım halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? VBT Yazılım halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

VBT YAZILIM HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Metro Yatırım ve A1 Capital ile sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar tüm kurumlardan katılabilirler. Bu kapsamda VBT yazılımın halka arzına aşağıdaki kurumlardan katılabilirsiniz:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Bizim Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Menkul Değerler A.Ş,

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

VBT YAZILIM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Şirketin büyüme hedeflerinin devamı

Planlanan yatırımların finansmanı

Kurumsal yapının güçlendirilmesi

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi

Şirket bilinirliğinin artırılması

Rekabet gücünün artırılması

Potansiyel müşteriler ve iş ortaklarının nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması amaçlarıyla halka arz edileceğini duyuran şirket yetkilileri sabit fiyat ile talep toplanacağını duyurdu.

Lotlar piyasaya sabit fiyat ile talep toplama yöntemi kullanılarak sürülecek. Halka arz tamamen eşit dağıtım ile yapılacak.

VBT YAZILIM HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Halka arz, 12,48 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 6.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 2.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %30,8 olacaktır.

VBT YAZILIM HALKA ARZ BORSA KODU

VBT Yazılım'ın halka arzında, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan kodu #VBTYZ olarak açıklandı.

KOD: #VBTYZ

VBT YAZILIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

VBT yazılımın halka arzında 8.000.000 lot satılacak. Hisselerin adet fiyatı ise 12,48 TL olarak belirlendi.

BOBET halka arzına katılan kişi kadar talep geldiği düşünülürse kişi başı 230 - 250 LOT düşeceği tahmin ediliyor.