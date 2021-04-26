VeBitcoin CEO'sunun bir aylık maaşı dudak uçuklattı!

Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin CEO'sunun, MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke konuldu. Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'su İlker B. ifadesinde, “Şahsıma ait site üzerinden alış-satışa aracılık ederek komisyon alarak kar sağlıyorum. Aylık gelirim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira. Bu gelirin 15 bin lirasını aile ihtiyaçlarım için kullanıyorum” dedi.

200 MİLYON TL DEĞERİNDE KRİPTO PARA ÇALINMIŞ

VeBitcoin CEO'su İlker B. ifadesinde 2018 Haziran ayında şirkete siber saldırı yapıldığını ve bugünün değeriyle yaklaşık 200 milyon TL değerinde kripto para çalındığını belirterek, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETİN FAALİYETİNİ SONLANDIRDIM"

Kripto para borsası olan VeBitcoin'in 90 bin üzerinde kullanıcısı olduğunu ve şirket hacminin aylık olarak ortalama 600 ila 800 milyon TL olduğunu söyleyen İlker B. ifadesinde, “34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödedik. Bugüne kadar 120-130 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde bir korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon tutarı aynı anda ödeme şansımız olmadı. Faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021 tarihinde sonlandırma kararı verdim. Şirketin faaliyetini sonlandırmadan yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim. Daha fazla ödeme yapma imkanımın olmadığından 23 Nisan’da şirketime ait internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım” dedi.





(İHA)

