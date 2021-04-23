Bitcoin piyasası ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası VeBitcoin isimli bitcoin firmasından da açıklama yapıldı. Peki VeBitcoin kimin? | VeBitcoin güvenilir mi? | Faaliyetlerini durdurdu mu? | VeBitcoin kapandı mı? İşte ayrıntılar...

VEBİTCOİN KİMİN?

VeBitcoin'in resmi internet sitesinde kurucusuna ilişkin bilgi bulunmasa da firmanın faaliyetine ve iletişim bilgilerine ilişkin şu ifadeler yer almaktadır:

"Vebitcoin Teknoloji A.Ş, 20 Eylül 2017 yılında Türk Lirası / Bitcoin işlemi ile faaliyetine başlayan kripto değer işlem platformudur.

Bitcoin ve diğer kripto paraların hızlı ve kolay biçimde ticaretinin yapılabildiği, ülkemizde ve dünya genelinde işlem hacmi her geçen gün artan müşteri odaklı ilk platformudur. 25’ten fazla kripto para birimine sahip olan Vebitcoin, kullanıcılara finansal yollarını belirlemede yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rusça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dil seçeneği mevcuttur. Piyasadaki tüm bilgilere kayıt olmadan erişilebilir, 7/24 destek veren ekibimiz ile TL/Bitcoin yatırma-çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dünyanın en büyük kripto para bankası Bitgo’nun Türkiye ortağı olan platformumuz, bu işbirliğinin bir parçası olarak, sistemimizdeki tüm ürünleri ve varlıkları bir sigorta poliçesi ile desteklemektedir. Sizlere en iyi hizmeti sağlamak adına şeffaf, kolay ve hızlı ticaret sunan en gelişmiş güvenlik seçeneklerini kullanmaktayız.

Vebitcoin, yatırımlarınız için sizlere yenilenmiş fırsatlar sunmakla beraber, bu süre boyunca sektörün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dahası, kripto alanındaki yeni başlayanlar ve mevcut kullanıcılar için yatırım kolaylığı sağlamak adına sizlere birçok alanda destek vermekteyiz. Kullanıcılara çok yönlü ve kullanımı kolay bir platform aracılığıyla finansal özgürlüğe ulaşmalarına yardımcı olarak, Dünya genelinde kripto para birimini benimsetmeyi amaçlamaktadır.

Vebitcoin olarak en büyük hedefimiz, siz kullanıcılarımızın güvenliği ve finansal alanda rahatça ilerleyebilmesidir. Bu seyirde dünden bu güne aktardığımız ve geliştirdiğimiz emeklerimiz, hedeflerimiz, sizlere yarın da eşlik edecektir. Dün, bugün ve yarın bu sektörde önemli bir rol edindik, edinmeye de devam edeceğiz.

Bilgilerimiz;

Ödenmiş Sermayemiz

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.— 1.000.000 TRY

Mersis No: 092405423190001

Marka tescil no: 2019 17589

İletişim: 08508400282"

VEBİTCOİN GÜVENİLİR Mİ?

Bitcoin piyasısına ilişkin güvenilirlik tartışmaları sürerken Vebitcoin firmasından flaş bir açıklama geldi.

Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerde çok fazla yoğunluk yaşandığını belirten firma faaliyetlerini durdurdu.

VEBİTCOİN FAALİYETLERİNİ DURDURDU MU?

Bitcoin piyasasına ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından bir bitcoin firması da yaptığı açıklama ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

VEBİTCOİN KAPANDI MI?

VeBitcoin adlı Bitcoin platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız"

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.