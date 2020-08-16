Veda mesajı paylaştı! Beşiktaş, Mensah'ı kadrosuna kattı

Siyah-Beyazlı kulüp, Kayserispor'un yıldız oyuncusu Bernard Mensah'ı renklerine bağladı. Bernard Mensah, bu gece saat 22.15 sıralarında İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Bu transferin gerçekleşmesi çok da kolay olmadı. Bir yanda eski kulübü Atletico Madrid'in Kayserispor'a alacakları nedeniyle çıkardığı sıkıntılar diğer yanda Beşiktaş'ın ezeli rakipleri...

BEŞİKTAŞ KESENİN AĞZINI AÇTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ganalı futbolcuyu almak için çok yoğun çaba sarf etti. Albayrak, hem Kayserispor yönetimine hem de Mensah'a Beşiktaş'tan daha cazip önerilerde bulundu. Beşiktaş yönetimi, imza aşamasına gitirmişken ezeli rakibinin yaptığı hamlelerden son derece rahatsız oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın Beşiktaş'a verdiği söz, transferde en önemli belirleyici unsur oldu.

Trabzonspor da Mensah için devreye girdi. İki kulübü devreye girmesi, Beşiktaş'ın Mensah için kesenin ağzını biraz daha açmasına neden oldu.Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı. İlk aşamada Kayserispor'a 500 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, oyuncuyu satın aldığında 4.5 milyon Euro daha ödeyecek. Mensah ise yıllık yıllık 1.3 milyon Euro ve 100 bin Euro da başarı primi alacak.

BERNARD MENSAH'TAN VEDA MESAJI

Bernard Mensah, başkan Berna Gözbaşı'ya "Teşekkürler Anne" diyerek fotoğraf paylaşıp Kayserispor'a veda etti.

Yıldız oyuncunun transfer sezonunun ilk gününden beri Beşiktaş'a transfer olmak istemesi siyah-beyazlı ekibin elini güçlendirdi. Galatasaray'ın cazip teklifini reddeden Mensah, Beşiktaş ile her konuda anlaştı.

NE OLMUŞTU?

N'Sakala, Wellinton ve Atiba hamlelerinden sonra Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha gerçekleşmiş dün Siyah-Beyazlı ekip, Kayserispor'un başarılı orta sahası Mensah'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bernard Mensah 17 Ekim 1994 yılında Gana’da dünyaya geldi. Merkez orta saha bölgesinde performans sergileyen oyuncu kariyerine Fetteh Feyenord’da başladı. 2012 yılında Portekiz ekiplerinden Guimares’in alt yapısında top koşturan oyuncu 2015 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer oldu.

Daha sonra Getefe, Guimares ve Atletico Madrid’de forma şansı bulan Mensah, 2017 yılında ise Kasımpaşa’ya kiralandı. Oyuncunun kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte takımına geri dönerken bu kez devreye Kayserispor girdi ve oyuncuyla anlaştı.

Bugün paylaşılan habere göre, Bernard Mensah'ın Beşiktaş ile 1 yıllığına anlaştığı duyuruldu.