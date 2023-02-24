Vedad Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedad Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedad Beganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedad Beganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedad Beganovic 28 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Beganović Vedad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedad Beganovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vedad Beganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına - tarihinde katılmıştır. Vedad Beganovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vedad Beganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedad Beganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vedad Beganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedad Beganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedad Beganovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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