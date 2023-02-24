Vedad Delic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedad Delic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedad Delic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedad Delic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedad Delic 18 Eylül 2001 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedad Delic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFW Production yapmaktadır. Vedad Delic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vedad Delic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vedad Delic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedad Delic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vedad Delic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedad Delic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında A. Salzburg

15 Eylül 2022 yılında Rudar Prijedor

Vedad Delic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedad Delic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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