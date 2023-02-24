Vedad Muftic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedad Muftic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedad Muftic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedad Muftic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedad Muftic 25 Ekim 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vedad Muftić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedad Muftic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vedad Muftic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vedad Muftic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vedad Muftic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedad Muftic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vedad Muftic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedad Muftic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

Vedad Muftic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedad Muftic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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