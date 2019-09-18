VEDAŞ’ın çalışmaları yurtdışına örnek olmaya devam ediyor

Elektrik dağıtımında Türkiye'nin en büyük "Akıllı Elektrik Şebeke Sistemine" sahip olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Irak Enerji Bakanlığından gelen heyete akıllı şebeke uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan VEDAŞ Tüketici Hizmetleri Grup Müdürü Fatih Talay, "Hizmet bölgemizde hayata geçirdiğimiz akıllı şebeke sistemimiz, yurtiçinde ve yurtdışında elektrik dağıtım profesyonelleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Daha önce de Çin'den ve farklı ülkelerin üniversitelerinden gelen heyetleri şirketimizde ağırlamıştık. Elektrik dağıtım sektörünün örnek aldığı böylesine kapsamlı bir projeyi, hizmet bölgemiz genelinde hayata geçirmekten ve teknolojiyi kapsamlı bir şekilde kullanarak tüketicilerimize hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük akıllı elektrik dağıtım şebekesinin yönetildiği VEDAŞ'ın OSOS Merkezinde (Otomatik Sayaç Okuma Merkezi) Iraklı heyete sunum yapan Talay, "Kullandığımız PLC sayaçlar sayesinde şebekemizi uzaktan rahatlıkla yönetebiliyoruz. Bu sistemi, sayaçlarda bulunan modemler aracılığıyla uzaktan haberleşme olarak özetleyebiliriz. Geliştirdiğimiz sistemin kazanımlarını, özellikle kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu yerlerdeki arıza sayı ve sürelerinde düşüş ile enerjinin verimli kullanılması olarak özetleyebiliriz. Ayrıca, kaçak elektrik kullanmayan, ancak bulunduğu bölgede aşırı kaçak elektrik kullanımı nedeniyle oluşan arızalardan mustarip olan tüketicilerimizden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunun yanı sıra kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirdiğimiz büyük bütçeli yatırımlar, kaçak elektriğin şebekeye verdiği zarar nedeniyle kısa sürede kullanılamaz hale geliyordu. Geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde yatırımlarımızın ömrü uzarken, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Irak Enerji Bakanlığından gelen heyetin başkanı Fivas Ali Aksaadi de, "Ülkemizdeki akademisyenler daha önce VEDAŞ'a gelerek bazı incelemelerde bulunmuşlardı. Bizler de Bakanlık olarak gelip yerinde inceleme yapmak istedik. Oldukça faydalı ve uygulanabilir bilgiler aldık. VEDAŞ'ın geliştirdiği sistemin oldukça başarılı bulduğunu belirtmek isterim. Güzel ev sahipliği için VEDAŞ ailesine, şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Kaynak: İHA