Vedat Bilgin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?



Doğum tarihi : 22.Eylül.1954

Vedat Bilgin kaç yaşında : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Akademisyen

Vedat Bilgin doğum yeri : Aydıntepe, Bayburt

VEDAT BİLGİN BİYOGRAFİSİ



22 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954 tarihinde Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde doğmuştur. ilk, orta ve lise eğitimini Bayburt yapmıştır. 1974 yılında girdiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı.

Üniversite öğrenciliği sırasında “Genç Arkadaş” dergisini çıkardı. 1982 yılında Konya Selçuk Üniversitesi’ne asistan olarak gitti. 1984 yılında Ankara Gazi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995yılında İngiltere’de York Üniversitesi’nde post-doktora çalışması yaptı.

Vedat Bilgin, 2000 yılında Başbakanlık Başdanışmanı görevinde bulunduktan sonra Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu. Türkiye'de ilk hızlı tren olarak günümüzde faaliyetine devam eden Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Yolu Projesini 2002 yılında başlattı. 2003’te bu görevinden kendi isteğiyle ayrılarak üniversitedeki görevine döndü.

2006 yılında misafir öğretim üyesi olarak gittiği ABD. Michigan Üniversitesi’nde “Ortadoğu’da Modernleşme Sorunları” konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, yapmakta olduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden 1 Aralık 2010 tarihinde istifa etti.

Vedat Bilgin, Gazete Habertürk’de köşe yazarlığı yapmıştır ve Bugün gazetesinde halen köşe yazarlığı yapmaktadır.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, 2011 yılından itibaren Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı olarak çalışmaya devam etti. Aynı zamanda 2014 yılından 2015 yılı arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından belirlenen "Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları"nda 2013 yılının Basın Fikir Yazarı ödülünü kazan

Vedat Bilgin, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TBMM 25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) AnkaraMilletvekili olarak görev yaptı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu Başkanı olarak bulundu.

22 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığına atandı.

Kitaplarından bazıları :

1)Türkiye’de Demiryollarının Bugünü ve Geleceği Araştırması Demir-İş Yayınları, Ankara 1998

2) İkibin’e Beş Kala Türkiye ve Dünya Türk-Ar Yayınları, Ankara 1995

3) Mesleklere Göre Aile Araştırması: İşçi Ailesi Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1998

4) Gençlik Sorunları ve Genç İşçiler Araştırması Türk-Ar Yayınları Ankara 1995

5) Dünya’da ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları Sağlık-İş Yayınları, Ankara 1998

6) Haberleşme Sektöründe Özelleştirme Sorunu Türkiye Haber-İş Sendikası Yayınları, Ankara 1994

7) Türkiye’de Demiryolu İşçileri Demiryol-İş Yayınları, Ankara 1995

8) 21. Yüzyıla Doğru, Demiryollarının Modernizasyonu: Yeni Bir Gelişme Stratejisi Demiryol-iş Yayınları Ankara 1996

9) Türk Otomotiv Sanayinin Yapısı ve Sorunları Araştırması Türk-Ar Yayınları, Ankara 1995

10) Özelleştirme Olayı: Toplumsal Ekonomik Boyutları ve Çalışanların Sorunları Üzerine Bir İnceleme Tes-İş Yayınları, Ankara 1992

11) Çalışan Çocukların Toplumsal Profili Türk-İş Yayınları Ankara 1994

12) Değişen ve Gelişen Türkiye’de Metal İşcisi Gerçeği Türk-Ar Yayınları, Ankara 1995