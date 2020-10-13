Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ilk kez kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı. Vedat Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Milor, kızı ile olan fotoğrafının altına; "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notunu düştü.

Milor'un paylaşımına kısa sürde binlerce beğeni ve yorum geldi.