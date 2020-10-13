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  3. Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Milor ilk defa 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ilk kez kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı. Vedat Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Vedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Milor, kızı ile olan fotoğrafının altına; "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notunu düştü.

Milor'un paylaşımına kısa sürde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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