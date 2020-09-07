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Vedat Milor ve Vedat Muriqi'den güldüren diyalog: "Biraz daha çiğ olabilirdi sanki"

Türkiye'nin en önemli gurmelerinden Vedat Milor ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, sosyal medyada güldüren bir diyaloğa imza attı.

Vedat Milor ve Vedat Muriqi'den güldüren diyalog: "Biraz daha çiğ olabilirdi sanki"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, ülkemizin önemli gurmelerinden Vedat Milor ile sosyal medyadan güldüren bir diyaloğa girdi. İkilinin "çiğ et" konuşması, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. 

 

 

Vedat Milor, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi’nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya’daki Casa Nicolas’tan. İçini nasıl buldunuz?" ifadelerini kullandı. Milor, bu paylaşımın hemen altına Vedat Muriqi'i etiketledi. 

Golcü oyuncu, Milor'un bu sorusuna, "Biraz daha çiğ olabilirdi sanki,ne dersiniz?" şeklinde yanıt verdi.

 

"LAZİO'YA GİTMENİZİN ASIL SEBEBİ..."

İkili arasındaki diyalog bu şekilde sonlanmadı. Vedat Muriqi'nin yanıtını alıntılayarak cevap veren Milor, "Katılıyorum. Bence Lazio gitmenizin asıl sebebi de her eti kuruyana kadar pişirmemiz." dedi. Vedat Milor'un bu yanıtı, Fenerbahçeli taraftarlarda ve spor basınında geniş yer buldu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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