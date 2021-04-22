Vedat Milor'dan 'utandıran' itiraf!

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla futbolu sevmesine rağmen entelektüel bir ortamda eleştirel bir ifade kullandığını itiraf etti. Milor'un paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

Paylaşımında; "Utandıran itiraf: Futbolu keyifle izlememe rağmen bir keresinde entelektüel bir ortamda kitlelerin afyonu tespitini yapmıştım." ifadesini kullanan Vedat Milor'a bir takipçisi "bir gün Galatasaray yönetimine girmeyi düşünür müsünüz?" diye sordu. Milor, takipçisinin sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Vedat Milor'un paylaşımı çok sayıda beğeni alırken birçok kişi de paylaşımı retweet etti.

BU İLK DEĞİL

Gastronomi yazarı Vedat Milor daha önce de birçok kez takipçilerini gülümseten itiraflarda bulunmuştu. Milor bir süre önce yaptığı paylaşımda "Utandıran itiraf: Bir keresinde bir trolü engellemek için sayfasına girdiğimde beni takip ettiğini görünce engellemekten vazgeçtim" ifadesini kullanmıştı.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Mart ayında yaptığı paylaşımda ise Türkiye'de fast food yiyecekler içinde sıkça tercih edilen sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan 'patso'ya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara bir itiraf paylaşımıyla katılmıştı.

Milor, önce "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en küçük bir fikrim dahi yok" yazmış, ardından da "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" ifadelerini kullanmıştı.