Vedat Muriç: Hak ettiğimiz şampiyonluğu getireceğiz

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla kazanılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"ÜÇTE ÜÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Başakşehir galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirten Muriç, "Aldığımız bu değerli galibiyet için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zor galibiyet aldık ama zor galibiyetler daha güzel oluyor. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var, İstanbul'da kendi sahamız ve seyircimiz önünde alacağımız galibiyetle 3'te 3 yapıp milli araya çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

Büyük bir camiaya glediğini belirten Muriç, "Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir kulüp. İçerideki samimiyet, arkadaşlık üst seviyede. İnşallah bunu sezon sonuna kadar taşıyıp, hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"DAHA İYİ UYUM SAĞLAYIP SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Kaçan pozisyonlar ve direkten dönen top ile işgili olarak da Muriç, "Direkten dönen topta ister istemez moral bozukluğu oluyor. Yediğimiz golden sonra ikinci yarı öncesinde soyunma odasında iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu söyledik birbirimize, moral verdik, iyi mücadele edip, fırsatları da değerlendirince galibiyet kaçınılmaz oluyor. Kruse, Gary, Deniz, Moses, Ferdi bunlar üst kalite oyuncular. Bunlar etrafınızda böyle futbolcular olduğu sürece gol atmanız kaçınılmaz oluyor. Bu futbolcular sadece teknik kabiliyetleri değil de zekasıyla oynayan futbolcular. Onların yanında ben de kendimi çok rahat hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha da uyum sağlayıp, bunu saha içine daha çok yansıtacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AYAĞIMA OTURDU, GÜZEL BİR GOL OLDU"

Maçın 77'inci dakikasında takımına beraberlik golünü kazandıran Kosavalı futbolcu, attığı golü şöyle anlattı:

"Tolga ağabey çok güzel gördü ve güzel bir pas attı. O gelen pas yerle birleşij olunca saha tehlikeli oluyor. O vuruşların risi yüksel ve üstten auta gidebilirdi. Ayağıma oturdu ve güzel bir gol oldu. Mutluyum."

"HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEĞİZ"

Daha önceki açıklamarında da sarı lacivertli takımın kadro kalitesinin ligin üzerinde olduğnu belirten Muriç, "Kesinlikle hala aynı fikirdeyim. Hazırlık maçları başlamadan da bunu söylüyordum. Bizim kadromuz ligin çok üstünde. Hak ettiğimiz şampiyonluğu bu kadroyla inşallah getireceğimizi düşünüyorum. Hiçbir zaman kendime hedef koymuyorum. Eğer buna ulaşırsam duraklayacakmışım gibi oluyor, ben takıma ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. Bireysel oyuncuların özelliklerine göre bunu söylüyorum. Jailson kendi mevkisinin dışında oynuyor, Ozan sağ bekte oynadı, çok iyi oynadı. Kendi içimizde bile sakat olan arkadaşımız da olsa başka futbolcularla dolduracağımız bir kadromuz olacağını düşünüyorum" şekilbde konuştu.

Muriç, eşinin sosyal medyada "Vedat'ı çiğ etle besledim" paylaşmışıyla ilgili olarak ise "Mesajı henüz görmedim, ama eti az pişmiş severim" dedi.

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- Muriç'in açıklamaları

DHA