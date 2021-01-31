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  3. Vedat Muriç Türkiye'deki günlerini mumla arıyor

Vedat Muriç Türkiye'deki günlerini mumla arıyor

Fenerbahçe'den büyük umutlarla 18 milyon EURO ve artı bonuslarla İtalya'nın Lazio'ya transfer olan Kosova'lı santrafor Vedat Muriç, beklentilerin altında kalarak Türkiye'deki günlerini mumla arar oldu.

Vedat Muriç Türkiye'deki günlerini mumla arıyor

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon EURO ve artı bonuslar la İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'ya büyük bir umutlarla transfer olan Kosova'lı santrafor Vedat Muriç, Türkiye'de özellikle Fenerbahçe'deki günlerini arar oldu. 

"TÜRKİYEDEKİ GÜNLERİNİ MUMLA  ARAR OLDU"

Türkiye'de birçok takımda oynayan, en son Rizesporda yıldızı parlayan Muriç, başarıl geçirdiği sezon ardından Fenerbahçe'ye yaklaşın 5 milyon EURO artı bir sonraki transferden Rizespor'a yüzde 20 satış bedeli karşılığında transfer olmuştu. fenerbahçede 1 sezon oynayan vedat muriç, 8 maçta 2348 dakika süre aldı ve 15 gol atıp 5 kez de asist yaptı. Muriç, Kosova Milli Takımı'nda da 6 maçta 4 gol 2 asist kaydettmişti.

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Vedat Muriç'in başarılı performansının ardından bir çok Avrupa kulüplerinin radarına girmiş en son Lazio, kulübünün ısrarlı talebleri sonucunda yaklaşık 18 milyon EURO ve artı bonuslarla 29.09 2020 tarihinde lazio kulübüne imza atmıştı.

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"LAZİO'DA SADECE BİR GOL ATABİLDİ"

Başarılı santrafor bu yıl İtalya ligi 19. haftanın ardından 12 maç kadrosuna dahil olurken, iki maçta ilk on birde başlayabilmiş, iki maçta cezalı olduğu için oynayamamıştı. Muriç, ayrıca 7 maçta da sakat olduğundan dolayı oynayamadı. Vedata Muriç, transfer olduğu ilk günlerde korona virüse yakalanmıştı. Başarıl santrafor büyük umutlarla transfer olduğu İtalya liginde 19. haftanın ardında hiç gol atamadı, sadece İtalya kupasında çeyrek final maçında Atalanta'ya karşı oynayarak o maçta  sadece bir gol atabilen Vedat  MuriÇ,   Türkiye'deki başarısının aksine çok başarısız bir sezon geçiriyor.  

 

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