Vedat Muriqi: "3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz"

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, gelecek hafta ligde sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçından galip ayrılarak, 3'te 3 yapıp milli araya güçlü girmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensupların sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, "Öncelikle aldığımız bu galibiyet için bütün takım arkadaşlarıma, emeği geçenleri teşekkür ederim. Zor galibiyet oldu. Zor galibiyetler daha güzel, mutluyuz. Önümüzde Trabzon maçı var. İstanbul'da kendi seyircimiz önünde alacağımız galibiyetle 3'te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Vedat Muriqi, "Dışarıdan Fenerbahçe büyük kulüp deniyor ama içeri girdiğinde bu hissiyat bin misline çıkıyor. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp. İçerideki arkadaşlık, samimiyet üst seviyede. İnşallah sezon sonuna kadar taşıyıp, hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Fırsatları değerlendirince galibiyet kaçınılmaz oluyor"

İlk yarıdaki oynadıkları kötü oyunun sorulması üzerine başarılı golcü, "İlk yarıda iki tane direkten dönen top oldu. Hatta Deniz'in şutunda dönen topta bireysel beceriyle yediğimiz gol var. Direkten dönen toplardan sonra toplayamadık. İster istemez moral bozukluğu oluyor. Soyunma odasında iyi oyunculardan kurulu takım olduğumuzu söyledik. Arkadaşlarımıza destek verdik. Bu akademinde iyi mücadele edip, fırsatları değerlendirince galibiyet kaçınılmaz oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Etrafında iyi oyuncular olduğunu belirten Vedat, "Kruse, Garry, Deniz, Moses, Ferdi bunlar üst klasman futbolcular. Bunların etrafınızda olduğu sürece gol atmanız kaçınılmaz oluyor. Çünkü futbolcular teknik kabiliyetiyle değilde zekasıyla da oynayan futbolcular. Onların yanında ben de rahat hissediyorum. Diğer maçlarda bunu daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bir forvet kendine gol hedefi koyarsa"

Kadrolarının ligin çok üstünde olduğunu ifade eden Kosovalı futbolcu, "Hak ettiğimiz şampiyonluğu bu kadro ile getireceğimizi düşünüyorum. Ben hiçbir zaman hedef koymuyorum. Bir forvet kendine gol hedefi koyarsa kısa zamanda ulaşırsa sanki duraklayacakmışım gibi oluyor. O yüzden gol olur, asist olur, mücadele olur takıma ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. Takımda sakat oyuncularımız olursa onu dolduracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Golde Tolga ağabey beni çok güzel gördü"

Maçta attığı golün sorulması üzerine ise 25 yaşındaki futbolcu, "Golde Tolga ağabey beni çok güzel gördü ve pas attı. O gelen pasta top yere bitişik vuruş olunca daha riskli oluyor. Topta ayağıma oturunca güzel gol oldu, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medyada attığı "Vedat'ı çiğ etle besledim" mesajının hatırlatılması üzerine, paylaşımı görmediğini ve eti az pişmiş sevdiğini belirtti.

Kaynak: İHA