Vedat Muriqi ayrılıyor! Lazio ile anlaştı...

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe'de art arda gelen dört transferin ardından, sıra da takımdan ayrılacak isimler var. Vedat Muriqi için birçok transfer söylentileri ortada dolaşırken, sarı-lacivertliler harcama limitleri problemlerinin arasında transfer bütçesi yaratmaya çalışıyor.

Ajansspor'un haberine göre, Lazio'nun Muriqi ile anlaştığı belirtildi. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye ilk teklifi 15 milyon Euro olmuştu. Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesi üzerine Lazio, teklifi 18 milyon Euro'ya çıkardı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin son noktaya geldiği belirtiliyor.

MURİQİ İLE DE ANLAŞILDI

Vedat Muriqi ile de görüşen Lazio tecrübeli golcü ile bonuslarla birlikte 2.550 milyon Euro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüplerin anlaşmasından sonra Kosovalı golcü İtalyan ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Vedat'ı geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. İki kulübün anlaşması gereği Karadeniz ekibi bir sonraki satışın kar payından yüzde 15'ini kasasına koyacak. Buna göre Vedat'ın satışından Çaykur Rizespor 2 milyon 175 bin Euro kazanacak.

26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda 32 maçta Fenerbahçe forması ile 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.