Vedat Muriqi korona mı oldu? Vedat Muriqi sağlık durumu

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sezon içerisinde yakaladığı çıkış ile büyük sükse yaratmıştı. 2019-2020 sezonu boyunca ligde 17 gol atan Kosovalı golcü, yaşı ve fiziğinin de etkisiyle Avrupa'dan birçok kulübün istekleri arasına girmişti. Sezon sonuyla birlikte transferin en çok konuşulan adamı olan Muriqi, Lazio'ya bonuslar ile birlikte 20 milyon Euro'ya satıldı.

VEDAT MURIQI KORONA MI OLDU?

Bu transferin ardından Vedat Muriqi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylentiler arasına girdi. Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler, Uğur Karakullukçu ve Onur Tuğrul'un düzenlediği Kontra programında, Serdar Ali Çelikler, "Vedat Muriqi'nin korona olduğu söylentileri var. Kesinlik yok ama böyle söylentiler var." diye konuştu.

Bunun üzerine Vedat Muriqi'nin sağlık durumu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Ancak Muriqi'den ve kulübünden şu an için bir açıklama yok. Her iki taraftan da bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.