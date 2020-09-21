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Vedat Muriqi koronavirüse mi yakalandı?

Fenerbahçe'nin bu sezon Lazio'ya ciddi bir bonservis bedeli ile sattığı Vedat Muriqi'de koronavirüse yakalandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Vedat Muriqi koronavirüse mi yakalandı?

Geçen sezonun başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve oynadığı futbolla göz dolduran Vedat Muriqi, sezon sonuna kadar ligde 17 gol atmıştı. Fiziği, tekniği ve hızı ile Avrupa'nın dikkatini çeken yıldız golcü, Lazio'ya 20 milyon Euro bedelle transfer oldu. Transferin ardından sağlık kontrollerinden geçerek imzayı atan Kosovalı golcüde hiçbir soruna rastlanılmamıştı. Ancak spor basınına bomba gibi düşen iddiada Vedat Muriqi'nin koronavirüse yakalandığı söylendi. 

Henüz ne Muriqi'den ne de Lazio yönetiminde iddialarla ilgili bir açıklama var. Konu için yalanlamada yapılmamış olması, iddiaları güçlendiriyor. 

İtalya'dan Daniele Caroleo adlı gazeteci futbolcu ile ilgili Lazio kulübünden herhangi bir yalanlama yapılmadığını ifade etti. Taraftarlar, yoğun bir şekilde Muriqi'nin durumunu soruyor. 

TEST SONUCU POZİTİF

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’da evraklarını halleden Muriqi’nin yapılan koronavirüs testinde sonuç pozitif geldi.

26 yaşındaki forvetin İstanbul’da kalmaya devam edeceği ve test sonucu negatif çıktıktan sonra İtalya’ya Roma şehrine döneceği aktarıldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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