Vedat Muriqi: "Kulübüme 6 kat bonservis kazandırma durumum var"

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transferiyle Süper Lig'in uzunca bir süre gündemini meşgul eden Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği başarılı sezonun ardından transfer döneminin en çok konuşulan ismi haline geldi. Birçok talibi olduğu söylenen Kosovalı golcü için en ciddi talip ise İtalya Serie A ekiplerinden Lazio.

Lazio'ya transferi konusunda birçok söylentilerin dolaştığı Vedat Muriqi, transferi hakkında konuştu. 26 yaşındaki golcü transfer ile ilgili Beyaz TV'den Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu. Muriqi, açıklamalarında, "Kulübüme 6 kat bonservis kazandırma durumum var." dedi.

İşte Vedat Muriqi'in yaptığı açıklamalar:

"Fenerbahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Buradan şık bir vedayla, helalleşerek, sarılarak, öpüşerek ayrılmak istiyorum. Kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşme süreçlerine hiç dahil olmadım. Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Lazio, benim gelecek planlamam için önemli bir adım."

"YIPRATMAYA DA BAŞLADI"

Muriqi, transfer dedikoduların medyada fazlaca yer alması ve sürekli bir dedikodunun olması nedeniyle kendisini yıprattığını söyledi. Golcü futbolcu, "Ancak sürecin bu şekilde uzaması bana fazlasıyla zarar vermeye başladı. Yıpratmaya da başladı. Kulübüme 6 kat bonservis kazandırma durumum var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanması benim için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.