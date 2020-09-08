Eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Buket Aydın'dan açıklamaAyancık ve Erfelek ilçeleri Kaymakam'ı İsmail Pendik koronavirüse yakalandıBeşiktaş ile anlaşan Josef de Souza kimdir? Hangi mevkide oynamaktadır?İzmir'de hastane doluluk oranı İzmir Valisi Selim Köşger tarafından açıklandıGloria Cup'ta Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82 mağlup ettiKaçak korona kınası baskın: "15 kişiye toplam 22 bin 500 TL cezası uygulandı"Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidiyorDiyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'nın iftirasına ilişkin açıklamaBakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldıkTuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidiyor

Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidiyor

Lazio'ya transfer olan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek.

Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidiyor

Lazio'ya transfer olan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek.

A Spor'un haberine göre, Kosovalı yıldız perşembe günü İtalya'ya gidecek.

TRT Spor'un bugün sabah saatlerinde aktardığı haberde Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve yarın İtalya'ya uçacağı belirtilmişti.

İTALYAN BASINI DUYURMUŞTU

İtalyan medyası Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin  kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağını aktarmıştı.

Sky Italia'nın duyurduğu habere göre, Lazio ile kesin anlaşmaya varan Muriqi'nin önümüzdeki günlerde İtalya'ya uçacağı belirtilmişti. Hberde İtalyan ekibi Lazio'nun bu transfer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

Vedat Muriqi transferinde mutlu son!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriqi görev aldığı 36 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT