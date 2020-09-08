Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidiyor

Lazio'ya transfer olan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek.

A Spor'un haberine göre, Kosovalı yıldız perşembe günü İtalya'ya gidecek.

TRT Spor'un bugün sabah saatlerinde aktardığı haberde Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve yarın İtalya'ya uçacağı belirtilmişti.

İTALYAN BASINI DUYURMUŞTU

İtalyan medyası Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağını aktarmıştı.

Sky Italia'nın duyurduğu habere göre, Lazio ile kesin anlaşmaya varan Muriqi'nin önümüzdeki günlerde İtalya'ya uçacağı belirtilmişti. Hberde İtalyan ekibi Lazio'nun bu transfer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriqi görev aldığı 36 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.