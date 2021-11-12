Vedat Muriqi Süper Lig'e dönüyor! Sarı lacivertlilerden sürpriz imza hamlesi!

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşayan ve devre arasında takıma net bir golcü transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme eski forveti Vedat Muriqi'nin ismi geldi. Sarı lacivertli ekipte başarılı bir performans sergileyen ve sonrasında iyi bir bonservis ücretiyle Avrupa'ya transfer olan Muriqi için harekete geçilecek. Takımı yakından tanıyan ve uyum sorunu yaşamayacağı için çabuk adapte olabileceği düşünülen Vedat Muriqi için Ali Koç düğmeye bastı.

ESKİ GOLCÜSÜNÜ İSTİYOR

Berisha'dan da beklenilen performansı alamayan başkan Ali Koç, devre arasında kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmayı istiyor. Hedef listesinde yıldız golcülerin olduğu ifade edilse de İtalya'dan gelen bir habere göre ilk adım, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için atılacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yayınladığı haberde Fenerbahçe'nin Muriqi'yi bonservisini alamasa bile kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediğini ifade etti. Kosovalı golcü için yüksek bir bonservis bedeli ödeyen İtalyan ekibini ise bu transfer için ikna etmek kolay olmayacak. Bu kapsamda sarı lacivertli ekip, Lazio'nun kapısını zorunlu satın alma opsiyonu ve performans bonusları içeren önemli bir teklifle çalmayı planlıyor.

MURİQİ GELMEYİ İSTİYOR

Öte yandan yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin de Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği ve bu durumun sarı lacivertli yöneticilerin elini güçlendirdiği öne sürüldü. Devre arasında Kosovalı golcü için Lazio'ya daha iyi bir teklif gelmemesi durumunda, Vedat Muriqi bir sezonluğuna da olsa sarı lacivertli formaya yeniden kavuşabilir.